2019/08/13 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت صحيفة التايمز اليوم الثلاثاء تقريرا يقول إن العلماء تمكنوا من إعادة تركيب عطر يعتقدون أن كليوباترا كانت تتعطر به، وذلك بعد أن كانت حفريات في موقع مدينة تيموس الفرعونية كشفت عام 2012 عما يظن الخبراء أنه بيت صانع عطور من تلك الفترة.واستخدمت البقايا التي عثر عليها في القوارير وبمساعدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة تركيب عطر كليوباترا أشهر فاتنة في التاريخ وكالة خطوة برس.

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