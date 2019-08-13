تعرف على مواصفات هاتف Vertu Aster P المخصص لرجال الأعمال

2019/08/13 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بدأت B T L المالكة لحقوق بيع Vertu منذ مدة ببيع هواتف Aster P الفاخرة المخصصة للنخبة من الأغنياء ورجال الأعمال.وبالنظر إلى هذا الهاتف المميز الذ تم تجميعه في بريطانيا يمكن أن نلاحظ أن هيكله أتى غاية في الأناقة، وزيّن بعناصر من البلاتين والجلود الفاخرة كجلود التماسيح والأفاعي.كما أتى الهاتف بشاشة […]

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