منفذ الهجوم على مسجد النرويج يبتسم للمصورين في المحاكمة!

2019/08/13 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس مَثَل نرويجي يبلغ من العمر 21 عاما أمام محكمة في العاصمة أوسلو، حيث يواجه اتهاما بالقيام بعمل إرهابي بعد هجوم مسلح داخل أحد المساجد.واتُهم فيليب مانسهاوس، الذي كستْ الكدمات والخدوش وجهه ورقبته، بالشروع في القتل، فضلا عن اتهامه بقتل ابنة زوج أمه.وتطالب النيابة بتمديد حبسه لأربعة أسابيع أخرى.وبدا

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