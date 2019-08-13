2019/08/13 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأبرز ما سيحمله التحديث الجديد، الذي يحمل رقم (0.14.0) هو مود "الزومبي"، والذي سيحمل في اللعبة عنوان "Infection" (عدوى)، والذي سيضع فريقان في مواجهة بعضهما، أحدهما سيكون "المدافعين"، بينما الآخر سيكون فريق "الزومبي"، ما يعني أن عشاق اللعبة سيكون لديهم ميزة لعب دور آكلي لحوم البشر للمرة الأولى في تاريخ "ببجي"، بحسب موقع "دوت إي سبورتس دوت كوم".

وسيعتمد فريق "المدافعون" على أسلحتهم المتطورة للقضاء على فريق "الزومبي"، لكن في حالة تعرض أحدهم للإصابة والعدوى، فسينضم إلى فريق "الزومبي"، وبعد انتهاء العد التنازلي في اللعبة، سيفوز فريق "الزومبي" لو تعرض فريق "المدافعين" جميعهم للقتل، وإذا حدث العكس حتى ولو كان بناجي واحد منهم فقط، فسيحسب لفريق "المدفعين" الفوز في النهاية.

كما أن من مفاجآت لعبة "ببجي" في ثوبها الجديد، هو أن أحداث المواجهة بين "المدافعين" و"الزومبي" ستدور على أرض جزيرة.

انتهى .



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