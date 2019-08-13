المنافذ الحدودية : إحالت ثلاثة مسافرين عراقيين للقضاء بحوزتهم مبالغ مزورة في الشلامجة

2019/08/13 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احالت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الثلاثاء، ثلاثة مسافرين عراقيين للقضاء ضبط بحوزتهم مبالغ مزورة في منفذ الشلامجة بالبصرة.

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