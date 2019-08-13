2019/08/13 | 13:06

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عبد المهدي يصدر توجيهات لتأمين كافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة

تأریخ التحریر: : 2019/8/13 13:05

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