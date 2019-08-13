دبي تبيع هيكل ديناصور في مزاد علني

2019/08/13 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يعرض دبي مول هيكل أنثى الديناصور للبيع بمبلغ قدره 14.6 مليون درهم {3.9 مليون دولار}.

حسب موقع الإمارات للمزادات، ينتهي موعد المزاد في يوم 25 أغسطس/آب. واشترته شركة "إعمار" عام 2014 من متحف "هيوستن للعلوم الطبيعية" الموجود في تكساس الولايات المتحدة. وتم العثور على بقايا هذا الديناصور عام 2008 في موقع "دانا كاري" بالقرب من بلدة "تين سليب" شمال وسط ولاية وايومنغ الأمريكية، ويعود لسلالة "ديبلودوسيداي".وعاش الديناصور المذكور خلال عصور ما قبل التاريخ، ويبلغ طوله 4.24 أمتار، وارتفاعه 7 أمتار، وله ذيل يجرّه على الأرض ويماثله في الطول عنق ممتد ورفيع.



وكان قد تم تركيب الهيكل العظمي للديناصور في عام 2014، وتم عرضه مجاناً أمام الجمهور، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".وعاشت الديناصورات في العصر الطباشيري والتيراسي والجوراسي، ومنها ما هو كبير وصغير الحجم، وقد تم اكتشاف أول أحفورة لديناصور في عام 1841 على يد العالم البريطاني ريتشارد أوين، ويحتار العلماء إلى الآن في سبب انقراض الديناصورات.انتهى

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