المنافذ الحدودية: إحالة ثلاثة مسافرين عراقيين للقضاء بحوزتهم مبالغ مزورة بالشلامجة

2019/08/13 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن إحالة ثلاثة مسافرين عراقيين للقضاء بحوزتهم مبالغ مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقت، /المعلومة/، نسخة منه، أنه “تم ضبطهم من قبل شعبة البحث والتحري بالتعاون مع الجهات المعنية، بحوزتهم عشرة ملايين دينار عراقي مزور”.واضافت الهيئة أنه “تم اتخاذ الإجراءات […]

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