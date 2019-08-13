السيسي يزور الكويت نهاية الشهر الجاري

2019/08/13 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي" زيارة الكويت أواخر الشهر الجاري.وقالت صحيفة الراي الكويتية إن زيارة "السيسي" تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين

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