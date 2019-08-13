رغم الحظر.. طاقة انتاج البنزين تتخطى 100 مليون لتر في ايران

2019/08/13 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد امين عام جمعية المصافي التكريرية الايرانية، أن طاقة انتاج البنزين في ايران تتخطى 100 مليون لتر يوميا.

واوضح ناصر عاشوري في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء،

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