الدفاع النيابية تتحرك عن اسباب تفجير بغداد وتؤشر خطأ كبيرا

2019/08/13 | 13:10

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بغداد/ سومر نيوز

ذكرت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، انها بانتظار تقرير بشأن الاسباب التي ادت لوقوع تف...

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