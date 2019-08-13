امنية ديالى: الحشد الشعبي احبط مؤامرة غزوات العيد

2019/08/13 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الثلاثاء، عن احباط الحشد الشعبي مؤامرة غزوات العيد داخل المحافظة بخمس عمليات نوعية..وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي نفذ 5 عمليات نوعية قبيل عيد الاضحى في مناطق متفرقة من ديالى ومنها ريف خانقين ونجح خلالها من ضبط مضافات كانت تشكل […]

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