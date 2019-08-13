English | كوردى

امنية ديالى: الحشد الشعبي احبط مؤامرة غزوات العيد


امنية ديالى: الحشد الشعبي احبط مؤامرة غزوات العيد
2019/08/13 | 13:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..

كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الثلاثاء، عن احباط الحشد الشعبي مؤامرة غزوات العيد داخل المحافظة بخمس عمليات نوعية..

وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي نفذ 5 عمليات نوعية قبيل عيد الاضحى في مناطق متفرقة من ديالى ومنها ريف خانقين ونجح خلالها من ضبط مضافات كانت تشكل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امنية ديالى: الحشد الشعبي احبط مؤامرة غزوات العيد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امنية ديالى: الحشد الشعبي احبط مؤامرة غزوات العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا