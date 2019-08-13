2019/08/13 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري يقول الساسة ان الخطر ليس في ان نروي الحقيقة, بل الأخطر ان نروي نصفها , وفي المقابل في علم الإقتصاد يقال يجب ان تتسلح بسوء الظن لا بحسن النية .في آخر استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجيه في الجامعة الأردنية وجد أن 45% اي ما يقارب نصف الشعب الأردني يريد الهجرة ولو حالا.بسبب سياسات الإفقار الإقتصادي والتفكيك المجتمعي و مشاكل الفقر وتراجع خدمات التعليم والصحة والضمانات الإجتماعية ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ميساء المصري - الأردن : تهجير شعب ..بلا حرب ..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ميساء المصري - الأردن : تهجير شعب ..بلا حرب ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).