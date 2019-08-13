English | كوردى

#ميساء المصري - الأردن : تهجير شعب ..بلا حرب ..


#ميساء المصري - الأردن : تهجير شعب ..بلا حرب ..
2019/08/13 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ميساء_المصري يقول الساسة ان الخطر ليس في ان نروي الحقيقة, بل الأخطر ان نروي نصفها , وفي المقابل في علم الإقتصاد يقال يجب ان تتسلح بسوء الظن لا بحسن النية .

في آخر استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجيه في الجامعة الأردنية وجد أن 45% اي ما يقارب نصف الشعب الأردني يريد الهجرة ولو حالا.

بسبب سياسات الإفقار الإقتصادي والتفكيك المجتمعي و مشاكل الفقر وتراجع خدمات التعليم والصحة والضمانات الإجتماعية ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ميساء المصري - الأردن : تهجير شعب ..بلا حرب ..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ميساء المصري - الأردن : تهجير شعب ..بلا حرب ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا