ناجح العبيدي - ابن خلدون والمعادلة الصعبة بين الدولة والاقتصاد

2019/08/13 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_العبيدي أفكار تهم الحاضر أيضا لو كان ابن خلدون حيا لاتهمه البعض هذه الأيام بالنيوليبرالية على خلفية تحفظه على قيام الدولة بدور مباشر في الاقتصاد ودفاعه عن القطاع الخاص.صحيح أن كتاباته توحي بأن أفكاره الدينية والكثير من مواقفه السياسية والاجتماعية كانت محافظة ولم تخرج كثيرا عن القناعات السائدة حينها، إلاّ أن آراءه الاقتصادية تشير بالفعل إلى نزعة ليبرالية واضحة الأمر الذي يجعل من المفكر العقلان......

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