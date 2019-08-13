عبد علي عوض - تأثير كازينوهات ألقمار على ألإقتصاد وألمجتمع

2019/08/13 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_علي_عوض في ألظروف ألراهنة، تحتل ألكازينوهات ألقائمة وألإفتراضية ألريادة في صناعة دوُر القمار.وليس سراً أنّ حانات ألقمار، تجلب أرباحاً ليست بألقليلة إذا كانت تمارس نشاطها بصورة قانونية، فإنها ستضخ عائدات مالية إلى ميزانية ألدولة.لنرى تفصيلياً، كيف تؤثر صناعة ألكازينوهات على إقتصاد ألبلد.دَور الكازينوهات في ألإقتصاد: في تلك الكازينوهات، تُقدَّم للمقامرين مجموعة من الخدمات، مثل تلك المناطق المشهور......

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