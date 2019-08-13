2019/08/13 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الحشد الشعبي العثور على مضافة لداعش تضم متفجرات ومواد لوجستية واسلحة في قضاء خانقين.وقالت المديرية في بيان اليوم إن “قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي تمكنت من العثور على مضافة لداعش في زور نهر الوند في قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة .واضافت، ان المضافة تحوي على متفجرات واسلحة ومواد لوجستية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مضافة لداعش في زور نهر الوند شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مضافة لداعش في زور نهر الوند شمال شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).