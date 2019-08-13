مقتل 8 من مسلحي داعش بضربة جوية عراقية شرق سامراء

2019/08/13 | 13:19

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، 13 آب، 2019، توجيها عاجلاً يخص مخازن العتاد على خلفية، إنفجار كدس للعتاد في معسكر "صقر"، جنوبي بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد في بيان تلقته (بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تفقد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء (13 آب 2019) موقع انفجار كدس العتاد في معسكر الصقر، جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإعلامي، في بيان موجز، ان "رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي تفقد موقع ان

بغداد اليوم-بغداد

طالب لجنة الامن النيابية، الثلاثاء 13 آب 2019، الحكومة بإخراج مخازن العتاد والمعسكرات غير الرسمية لخارج بغداد.

وقال رئيس اللجنة، النائب محمد رضا آل حيدر: "تابعنا باهتمام بالغ التفجيرات التي حدثت في أكداس العتاد ضمن المناط

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