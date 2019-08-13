2019/08/13 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع روسيا اليوم الاخباري (RT) ما اسماها حسب تعبيره بـ أكبر 5 تنقلات بشرية في العالم, مشيراً الى الحج يعتبر تجمعا ضخما، إلا أنه ليس بالتجمع الديني الأكبر عالميا حيث فاقت زيارة اربعينية الامام الحسين "ع" موسم الحج بعدد الزائرين.واشار الموقع الى انه في رأس السنة الصينية سافر حوالي 400 مليون شخص هذا الشتاء، بينما أتى مهرجان كومبه ميلا الهندوسي الذي يستمر طيلة 50 يوما في المرتبة الثانية بحوالي 220 مليون شخص توجهوا للهند للعبادة والاغتسال.وعلى الطرف الآخر من الكرة الأرضية، سافر حوالي 54 مليونا في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد الشكر.

فيما جاء ترتيب زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) بالترتيب الرابع عالمياً حيث اشار الموقع ان عدد زوار الاربعينية بلغ في عام 2017 (14) مليون دون ذكر تعداد الزوار لعام 2018 والذي بلغ اكثر من 15 مليون زائر حسب احصائية رسمية للعتبة الحسينية المقدسة.

بعدها ذكر موقع روسيا اليوم ان موسم الحج جاء في الترتيب الاخير حيث بلغ عدد الحجاج لعام 2019 اكثر من 1,800 مليون حاجا ً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع روسي يصنف زيارة الاربعين رابع أكبر تجمع بشري في العالم) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقع روسي يصنف زيارة الاربعين رابع أكبر تجمع بشري في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).