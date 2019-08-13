إدارة ترامب تفرض قواعد جديدة على المهاجرين

2019/08/13 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبارفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الإثنين، قواعدا جديدة تستهدف المهاجرين الذين يتلقون معونات حكومية من الخدمات الاجتماعية، والتي تحرمهم من حق الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية.

كما لن يحق للمهاجرين دخول الولايات المتحدة الذين تعتبر الإدارة أنهم قد يصبحون أعباء على المجتمع إذا كانوا خارجها، أما إذا كانوا موجودين أساسا على الأراضي الأمريكية فسيحرمون من الحق في الحصول على الإقامة الدائمة "غرين كارد"، في حين أن من حصل من هؤلاء أصلا على هذه البطاقة الخضراء فسيخسر حقه في الحصول على الجنسية الأمريكية، وفق القواعد الجديدة للأدارة الامريكية.

وبحسب بيان للبيت الأبيض فإن هذه القواعد الجديدة "ستحمي دافعي الضرائب الأمريكيين، وستحافظ على نظامنا للمعونات العامة للأمريكيين الضعفاء وستفرض احترام القانون".

وذكرت الرئاسة الأمريكية في بيانها بأن قانون الهجرة الأمريكي ينص على أن أولئك الذين يأتون للعيش في الولايات المتحدة لا يمكن أن يصبحوا عبئا على المجتمع.

وتابع البيان، أنه "لسنوات، تم إلى حد كبير تجاهل هذا الشرط الواضح، مما شكل عبئا كبيرا على دافعي الضرائب الأمريكيين.



اليوم سيتم أخيرا تطبيق القانون المتعلق بالأعباء على المجتمع".

وتستهدف القواعد الجديدة المسماة "أعباء على المجتمع" المهاجرين المُعدمين الذين يحق لهم، بمجرد أن يصلوا إلى الولايات المتحدة، الاستفادة لفترة محددة من الزمن من معونات اجتماعية مثل المساعدات الغذائية والرعاية الصحية والسكن.



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