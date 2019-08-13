 لجنة أممية تحذر من ندرة الغذاء وارتفاع سعره بسبب التغير المناخي

2019/08/13 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..حذرت لجنة أممية حول التغير المناخي من ندرة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها وتراجع قيمتها الغذائية بسبب التغييرات المناخية.وكشفت اللجنة التابعة للأمم المتحدة أن التغييرات المناخية سوف تتحكم في نوعية المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها، حيث أن بعض المناطق ستكون حارة ولن يسمح للمزارعين بالاستمرار في زراعة بعض المحاصيل الحالية، كما ستشهد مناطق […]

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