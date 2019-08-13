2019/08/13 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اعتبر النائب عن اتحاد القوى العراقية يحيى المحمداوي، اليوم الثلاثاء، حادثة العثور على عشرات الجثث في جرف الصخر بانه “تطور خطير”، مشيرا إلى ان تحالفه لن يسكت عما جرى بغض النظر عن انتماءات المغدورين.وقال المحمداوي للمركز الخبري الوطني ان “تكرار حوادث الجثث المفقودة او التي تم اهمالها في ثلاجات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد القوى يتفاعل مع حادثة جرف الصخر: “تطور خطير” ولن نسكت المركز الخبري الوطني.

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