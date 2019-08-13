استقلال الصحراء المغربية ليس خيارا لدى واشنطن

2019/08/13 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت حقيقة استقلال إقليم الصحراء المغربية خيارا غير آمن وبعيدا عن الواقع جلية لدى الدول الكبرى، وليس الدوائر المغربية فقط، ومن بينها

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