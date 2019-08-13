2019/08/13 | 13:31

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بالصور - عبدالمهدي يتفقد موقع انفجار كدس العتاد في معسكر الصقر

تفقد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي موقع انفجار كدس العتاد

في معسكر الصقر، برفقة وزير الداخلية وقياديين في الحشد الشعبي ،

وإطلع على واقع الحادث والاجراءات المتخذة بعد الانفجارات التي وقعت

يوم امس في مخازن الأعتدة واستمع الى التقارير الاولية من مختلف

الاطراف ، كما إطلع على تقرير بعدد الاصابات التي تعرّض لها المواطنون

والاطمئنان على سلامة اوضاعهم ، وامر القائد العام للقوات المسلحة

بمتابعة حالة المواطن الذي استشهد نتيجة سقوط المقذوفات وتقديم

التعويضات اللازمة لعائلته ، حيث تم حصر الاضرار بما في ذلك الاضرار

المدنية تمهيدا للتعامل معها .ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بإستكمال التحقيقات لمعرفة اسباب

الحادث، كما أصدر التوجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لكافة المعسكرات

ومخازن القوات المسلحة من حيث اجراءات السلامة ومواقعها لمنع تكرار

مثل هذه الاحداث المؤسفة ، مشيدا بدور الابطال من القوات المسلحة

والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والدفاع المدني لتفانيهم وعملهم الذي

نجح مع فجر يوم الثلاثاء باخماد الحرائق ومنع انتشار النيران وانطلاق

المقذوفات والسيطرة على الوضع بشكل تام.المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء١٣-آب-٢٠١٩

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