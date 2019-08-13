سفينة حربية بريطانية تبحر إلى الخليج لتأمين حركة الملاحة

2019/08/13 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – أبحرت السفينة الحربية البريطانية كينت صوب الخليج للانضمام إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية سفن الشحن التجارية في المنطقة

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