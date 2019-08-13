بالصور.. المنتخب البحريني يزور مرقد الامام الحسين (ع)

2019/08/13 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى عدد من لاعبي منتخب البحرين، اليوم الثلاثاء، مراسم زيارة مرقد الامام الحسين (سلام الله عليه)، في كربلاء....

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