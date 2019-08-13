“بالصور”.. زخم مروري كثيف على طريق اربيل – شقلاوة بسبب “عيد الاضحى”

2019/08/13 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق شهد الطريق الرابط بين مركز محافظة اربيل وقضاء شقلاوة في اقليم كردستان العراق، زخماً مرورياً كثيفاً، بسبب الاعداد الهائلة للسائحين المتوجهين لقضاء عطلة عيد الاضحى.

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