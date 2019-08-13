2019/08/13 | 13:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الجيش العراقي يقتل 8 من عصابات "داعش" الارهابية شرق سامراء ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال اعلام الحشد في بيان له ان ، "استخبارات قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي زودت طيران الجيش بمعلومات عن تحركات داعش في منطقة حاوي شرق سامراء، ما استدعى توجيه ضربة لمركبة نوع {بيك اب} كانت تقلهم، اذ اسفرت الضربة عن مقتل ثمانية عناصر منهم".
وأشار الى ان "الرصد تم من خلال طائرة سيرها الحشد لاستطلاع المنطقة".
انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الجيش العراقي يقتل 8 من عصابات "داعش" الارهابية شرق سامراء ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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