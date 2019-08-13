رئيس فنزويلا يطالب الامم المتحدة بايقاف الحصار الامريكي المفروض عليها

2019/08/13 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يطالب فيها بضمان الامتثال للقانون الدولي، والوقوف ضد العدوان والحصار الأمريكي المفروض على بلاده .

وقال مادورو: "نطالب كدولة عضو في الأمم المتحدة بإنهاء العدوان الوحشي ضد فنزويلا، واستخدام الآليات القائمة لحماية الشعب الفنزويلي".

ووفقا لنص الرسالة، دعت كاراكاس الأمين العام للأمم المتحدة إلى الوقوف ضد العدوان الذي وصفته بالظالم والحاقد من قبل واشنطن، وحماية البلاد من "هذه الجريمة غير المسبوقة".

وكان مادورو قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده سترسل خطابا إلى الأمم المتحدة، موقع عليه من ملايين المواطنين الذين يعارضون العقوبات الأمريكية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع، في وقت سابق، مرسوما يقضي بتجميد كامل لأصول السلطات الفنزويلية الموجودة في الولايات المتحدة، كما حظر جميع التعاملات مع المسؤولين الفنزويليين.

انتهى .



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