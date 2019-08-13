عبد المهدي يلتقي الحكيم

2019/08/13 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، صباح اليوم، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان : اللقاء تم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتم تبادل التهاني والتبريكات والأمنيات للعراق وشعبه وتحقيق كامل تطلعاته في ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية والإعمار والازدهار.

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