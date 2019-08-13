رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم

2019/08/13 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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