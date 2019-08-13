عبد المهدي يوجه بإستكمال التحقيق بشأن حادثة معسكر الصقر ويصدر تعليمات لتأمين المعسكرات ومخازن العتاد ومواقعها

2019/08/13 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي ، اليوم الثلاثاء، بإستكمال التحقيق بشأن حادثة معسكر الصقر كما اصدر تعليمات لتأمين المعسكرات ومخازن العتاد ومواقعها.

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