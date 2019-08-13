كيف فاقم الدولار معاناة الفلسطينيين؟

2019/08/13 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ تسلمه راتبه مطلع الشهر الجاري، عمد الشاب الفلسطيني عبد العزيز صالح (38 عاما) لتحويله إلى العملة المتداولة تدرجا وليس دفعة واحدة

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