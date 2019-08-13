أسود الرافدين بالزي الأخضر في نهائي غرب آسيا

2019/08/13 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

اعلن المؤتمر الفني للمباراة الختامية لبطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا التاسعة لكرة القدم، الجارية حالياً في العراق، اليوم الثلاثاء، عن الزي الذي سيرتديه المنتخبين العراقي والبحريني في المباراة.

وتقرر في المؤتمر الذي تابعته "الغد برس"، ان يرتدي منتخبنا الوطني "أسود الرافدين" الزي الاخضر الكامل، بينما سيرتدي المنتخب البحريني الزي الأحمر الكامل.

يشار الى ان منتخبي العراق والبحرين تأهلا للمباراة النهائية للبطولة، التي ستقام يوم غد الاربعاء في ملعب كربلاء الدولي، بعد تصدرهما المجموعتين الاولى والثانية من البطولة.

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