علي بن الحسين: العراق جاهزا لإقامة مباريات دولية وندعم رفع الحظر عن ملاعبه

2019/08/13 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم علي بن الحسين، اليوم الثلاثاء، ان العراق بات جاهزا للعب على أرضه وبين جماهيره، مشيرا الى دعمه لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وقال بن الحسين في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أنه "لطالما كان اتحاد غرب آسيا من الداعمين الرئيسين لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، ولا يزال موقفه ثابتاً وصريحاً كونه حقاً مشروعاً للاتحاد العراقي ولجماهير كرة القدم المتعطشة هناك من جهة، وقناعة منه بأنه يملك المؤهلات التنظيمية والإدارية واللوجستية لذلك من جهة أخرى".

وأضاف ان "منح الاتحاد العراقي حق استضافة بطولة الرجال التاسعة الأهم والأكبر على صعيد بطولات اتحاد غرب آسيا، تأكيداً جديداً من (واف) لدعم ملف رفع الحظر وثقة منه بقدرة الاتحاد المضيف على إخراجها بأفضل صورة تنظيمية ممكنة، وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع فعلاً من خلال تواجد 9 منتخبات في كربلاء وأربيل ببطولة واحدة معتمدة من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي وتحت رصدهما ومتابعتهما لتقييمها، وما سيسهم بالتالي بتعزيز رصيده لاستعادة حقه بأن تعود الجماهير العراقية لترى منتخب بلادها يلعب بينها وأمامها مباشرة".

وابدى "تفاؤله بأن ينال الاتحاد العراقي تقييماً إيجابياً من الاتحاد الدولي يدفع نحو رفع الحظر قريباً وسريعاً قبل انطلاق التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا"، مبينا أن "اتحاد غرب آسيا يترقب هذه القرارات ويأمل أن تكون لصالح كرة القدم العراقية بشكل عام".

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