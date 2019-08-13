شرطة البصرة تشيع احد منتسبيها الذي استشهد خلال عملية امنية

2019/08/13 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

شيعت قيادة شرطة البصرة اليوم الثلاثاء، جثمان احد منتسبيها الذي استشهد بعد اصابته في تنفيذ عملية امنية لاعتقال احد تجار المخدرات.

وقال مصدر في

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