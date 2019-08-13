الكشف عن موعد تجهيز صحة المثنى بأدوية الأمراض المزمنة

2019/08/13 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

كشفت دائرة صحة المثنى، اليوم الثلاثاء، عن موعد تجهيزها بأدوية الأمراض المزمنة. وذكرت الدائرة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، إنها “ستستلم بعد

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