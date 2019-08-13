خليل زاد يكشف عن المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان

2019/08/13 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المبعوث الاميركي الخاص الى افغانستان زلماي خليل زاد عن عودته الى واشنطن عقب انتهاء الجولة الثامنة من المفاوضات بين بلاده وحركة طالبان للتباحث مع المسؤولين في الادارة الاميركية حول نتائج تلك المفاوضات وعلى الرغم من عدم توصل الطرفين الى اتفاق لكن المفاوضات التي اجريت في قطر شهدت تقاربا في وجهات النظر.

واكد زلماي خليل زاد في تغريدة على تويتر انه يأمل ان يكون هذا العيد اخر عيد في افغانستان تشهده البلاد في أجواء الحرب.

وتسعى الولايات المتحدة من خلال جولات المفاوضات مع حركة طالبان الى إنهاء حالة الحرب بين الطرفين والمتواصلة منذ نحو ثمانية عشر عاما.

وتستند المفاوضات بين واشنطن وحركة طالبان على عدد من النقاط من بينها سحب القوات الاميركية من افغانستان واخراج حركة طالبان من قائمة الارهاب واعلان وقف دائم لإطلاق النار وإجراء حوار مع الحكومة الافغانية.

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