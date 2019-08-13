اتحاد القوى يتفاعل مع حادثة جرف الصخر:

2019/08/13 | 13:42

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بغداد/ سومر نيوز

اعتبر النائب عن اتحاد القوى العراقية يحيى المحمداوي، اليوم الثلاثاء، حادثة العثور على عشرات الجثث في ...

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