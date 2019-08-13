2019/08/13 | 13:42
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اتحاد القوى يتفاعل مع حادثة جرف الصخر: "تطور خطير" ولن نسكت) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
اعتبر النائب عن اتحاد القوى العراقية يحيى المحمداوي، اليوم الثلاثاء، حادثة العثور على عشرات الجثث في ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اتحاد القوى يتفاعل مع حادثة جرف الصخر: "تطور خطير" ولن نسكت) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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