2019/08/13 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم الثلاثاء ان استقبل الأخير رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم بمناسبة العيد.وذكر المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، استقبل صباح اليوم، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم يُعايد عبد المهدي بعد يوم من “خطبة معارضة” وكالة خطوة برس.

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