استياء بحريني واعتذار عراقي قبل نهائي

2019/08/13 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدم الاتحاد العراقي لـكرة القدم اعتذاره لنظيره البحريني لتأخر وفد منتخب البحرين في مطار النجف بسبب منح أعضاء الوفد تأشيرات الدخول التي لم يحصل عليها مسبقاً، الأمر الذي ولد استياء لدى البعثة البحرينية المشاركة في بطولة غرب آسيا، التي يستضيفها العراق وتختتم، الأربعاء.ووصل المنتخب البحريني إلى مطار النجف الإثنين، قادماً من مدينة إربيل، وذلك لخوض المباراة النهائية في ملعب كربلاء الدولي أمام المنتخب العراقي.وذكر الاتحاد في بيان له رداً على بيان مماثل للاتحاد البحريني حسب ما جاء في ذلك "نستغرب صدور بيان من الاتحاد البحريني الشقيق، ذكر فيه حدوث بعض الاشكالات الادارية عند قدوم وفد المنتخب من مطار إربيل إلى مطار النجف".وأضاف "المنتخب البحريني، دخل إلى مدينة إربيل بموجب تعليمات حكومة اقليم كوردستان دون الحصول على تأشيرة الدخول، ما تطلب الحصول عليها في مطار النجف الدولي، وأن الاجراءات الادارية هي من تسببت بتأخير الوفد كما يحدث في كل مطارات العالم".

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