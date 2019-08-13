اتهام عائلي يُبعد ماكسويل عن سان جيرمان

2019/08/13 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..سيترك ماكسيول، لاعب كرة القدم البرازيلي السابق، منصبه كمنسق رياضي في نادي باريس سان جيرمان، لحل بعض المشكلات مع القضاء البرازيلي، حيث تتهمه زوجته السابقة بالاعتداء عليها وتهديدها بالقتل، وفقا لما نشرته الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء.وسيستمر اللاعب السابق لبرشلونة وللنادي الباريسي مرتبطا ببي إس جي كـ”سفير” له في البرازيل، بحسب صحيفة “لو […]

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