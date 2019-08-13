للمشاركة في تمارين عسكرية..مرشحة للرئاسة الامريكية تعلق حملتها الانتخابية

2019/08/13 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية، تولسي غابارد، أنها ستعلق حملتها الانتخابية للمشاركة في تمارين عسكرية في إندونيسيا.وقالت غابارد (38 عاما)؛ وهي عضو في الحرس الوطني ، لشبكة CBS الإخبارية “سأبتعد عن الحملة لنحو أسبوعين وارتدي بزتي العسكرية للانضمام إلى تدريبات مشتركة في إندونيسيا”.واضافت “أحب بلادنا وأحب أن أكون قادرة على خدمتها بطرق […]

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