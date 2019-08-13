2019/08/13 | 14:21

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الاعرجي: انفجارات معسكر الصقر نجمت عن اسلحة غير اعتيادية امنتها دولة جارة لدى العراق

يتبع ........





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