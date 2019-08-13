2019/08/13 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة تشيلسي، غدًا الأربعاء، في بطولة السوبر الأوروبي.ومن المقرر أن تغادر بعثة ليفربول، اليوم الثلاثاء، صوب إسطنبول، استعدادًا لمواجهة تشيلسي على ملعب “فودافون أرينا”.ويغيب عن بعثة ليفربول في السوبر الأوروبي، كل من ديان لوفرين وأليسون باكير للإصابة.ووفقًا للموقع الرسمي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلوب يحشد أسلحة ليفربول للسوبر الأوروبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلوب يحشد أسلحة ليفربول للسوبر الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).