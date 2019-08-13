2019/08/13 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نفت مصادر لدى سلطات مضيق جبل طارق التقارير الإعلامية الإيرانية عن عزمها الإفراج عن ناقلة النفط الإيراني “غريس 1” مساء الثلاثاء.نفي السلطات من مضيق جبل طارق يأتي ردا على تقرير أوردته وسائل إعلام إيرانية عن عزم سلطات جبل طارق، الإفراج عن الناقلة المحتجزة مساء اليوم الثلاثاء.وفي وقت سابق من اليوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلطات جبل طارق تنفي عزمها الافراج عن ناقلة النفط الايرانية وكالة خطوة برس.

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