طيران الجيش يقتل دواعش شرق سامراء

2019/08/13 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل طيران الجيش، اليوم الثلاثاء، ثمانية عناصر من عصابات داعش بضربة جوية استهدفت مركبتهم شرق سامراء بناءً على معلومات من الحشد الشعبي.وقال إعلام الحشد في بيان له إن، ” استخبارات قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي زودت طيران الجيش بمعلومات عن تحركات داعش في منطقة حاوي شرق سامراء، ما استدعى توجيه ضربة لمركبة نوع {بيك …

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