2019/08/13 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم، حقيقية الاشكالات الادارية في قدوم وفد المنتخب البحريني من مطار اربيل الى مطار النجف الاشرف.

وذكر الاتحاد في بيان، تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه" بداية، يتقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بالشكر والتقدير لموقف علي بن خليفة ال خليفة، رئيس الاتحاد البحريني، لمواقفه الداعمة لقضيتنا فيما يخص رفع الحظر عن المباريات الرسمية واعلان استعداد منتخب البحرين خوض مباراته في التصفيات المونديالية على ارض البصرة المكان الذي اختاره اتحادنا، ولن يحيد عنها مطلقا".واضاف" اذ نشيد بتلك المواقف، إلا اننا نستغرب صدور بيان من الاتحاد البحريني الشقيق، ذكر فيه حدوث بعض الاشكالات الادارية عن قدوم وفد المنتخب من مطار اربيل الى مطار النجف".واكد الاتحاد انه" عمل، منذ وقت مبكر، على انهاء الامور الادارية كافة لكل المنتخبات المشاركة في البطولة، ومنها منتخبات المجموعة الثانية، ومن ضمنها المنتخب البحريني الشقيق، الذي دخل بموجب تعليمات حكومة اقليم كردستان دون الحصول على تأشيرة الدخول، ما تطلب الحصول عليها في مطار النجف الدولي، وان الاجراءات الادارية هي من تسببت بتأخير الوفد كما يحدث في كل مطارات العالم، مع الاشارة الى ان الاتحاد العراقي تحمل تأجير طائرة خاصة للوفد الشقيق، وتحمل التبعات المالية لاستحصال التأشيرة".واشار ان" الاتحاد العراقي يسعى لانجاح البطولة التي ستكون بوابة لعودة المباريات الدولية الرسمية على ملاعبه، ولايمكن له ان يتقاعس في توفير كل مستلزمات راحة الوفود الشقيقة، وان حدث شيء ما فإنه لايعدو سوى خطأ غير مقصود لايمكن له ان يكون بابا للنيل من الاشقاء، فالعراق بيت الضيافة، والكرم ، ونقدم اعتذارنا مشفوعا بالمحبة والتقدير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يرد على بيان الاتحاد البحريني ويوضح الاشكاليات الادارية في مطار النجف) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يرد على بيان الاتحاد البحريني ويوضح الاشكاليات الادارية في مطار النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).