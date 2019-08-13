بعملية انزال جوي.. مقتل ١٠ ارهابيين والقبض على ٥ آخرين في صحراء الانبار

2019/08/13 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارنفذ جهاز مكافحة الارهاب، يوم الثلاثاء، عمليات انزال في صحراء الانبار اسفرت عن مقتل ١٠ ارهابيين والقاء القبض على ٥ آخرين بالاضافة الى تدمير عدة مضافات لعصابات داعش الارهابي.

وقال بيان للجهاز، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة واستمرارا لتعقب فلول عصابات داعش الارهابي نفذت الوحدة التكتيكية الاولى احدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي عمليات انزال في صحراء الانبار في مناطق الرطبة ووادي حوران اسفرت عن مقتل ١٠ ارهابيين من بينهم اثنين يرتدون احزمة ناسفة والقاء القبض على ٥ آخرين".

واضاف البيان، انه تم "تدمير عدة مضافات لعصابات داعش الارهابي بضربات جوية متعددة".



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