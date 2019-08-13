2019/08/13 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الى اجراء تحقيق سريع في حادثة الجثث المجهولة التي عثر عليها شمال محافظة بابل.

وذكر المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "إئتلاف النصر تابع بقلق بالغ حادثة الجثث المجهولة التي تم العثور عليها في محافظة بابل وطبيعة التصريحات التي صدرت من قبل عدد من الجهات السياسية وتبادل الاتهامات فيما بينها وبما يؤشر اعادة انتاج الخطاب الطائفي الذي طوينا صفحته بعد هزيمة داعش".

وأضاف ان "الائتلاف يطالب بالتحقيق السريع من قبل الحكومة واعلام الرأي العام والمواطنين بالحقائق وعدم الاستهانة بالدماء وغلق الباب في وجه الجدل الاعلامي الذي يؤدي لإعادة الترويج للطائفية التي قبرها العراقيون بدمائهم وتضحياتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف العبادي يدعو الحكومة للتحقيق السريع بالجثث المجهولة التي عثر عليها شمال بابل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف العبادي يدعو الحكومة للتحقيق السريع بالجثث المجهولة التي عثر عليها شمال بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).