2019/08/13 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدين الرئيس السابق للفرع السويسري لمصرف بريطاني لمسؤوليته عن تسهيل التهرب الضريبي لعشرات الآلاف من دافعي الضرائب الفرنسيين في عامي 2006 و2007، حيث استندت المحكمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادانة لمدير مصرف في بريطانيا هرب 1.67 مليار يورو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادانة لمدير مصرف في بريطانيا هرب 1.67 مليار يورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).